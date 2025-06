Markgräfler Genossen kooperieren

Die Verwaltungsräte der Markgräfler Winzer eG, Efringen-Kirchen, und der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim eG, haben eine Kooperationsvereinbarung beschlossen. In der dazu herausgegebenen Pressemitteilung heißt es, dass die Markgräfler Winzer in einem ersten Schritt die Vertriebsaktivitäten der Schliengener übernehmen. In den kommenden Monaten wolle man weitere operative Prozesse in gemeinsame Strukturen überführen und vorhandene Kapazitäten synergetisch nutzen. Generell möchten die Unternehmen „wesentliche Teile ihrer Geschäftstätigkeit“ zusammenlegen, worin man eine „wichtige Weichenstellung für die Zukunft“ sehe, heißt es in der Aussendung. „Mit der Integration der Vertriebsaufgaben wollen wir zunächst eine gute Betreuung unserer Geschäftskund:innen sicherstellen“, so Michael Falk, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim eG. Falk leitet die Kooperative, die im Herbst 2023 von einem Großbrand betroffen war, seit dem

1. April (s. faxline 13/2024). „Gerade für uns ist unsere Herkunft, das Markgräflerland, und die Zukunft der Markgräfler Winzerinnen und Winzer von zentraler Bedeutung. Diese Kooperation bildet eine wichtige Basis, um eine nachhaltige und zukunftsfähige Struktur für unser Markgräflerland entstehen zu lassen“, ergänzt Hagen Rüdlin, Geschäftsführender Vorstand der Markgräfler Winzer eG. -red-