Markgräfler Winzer spenden an Deutsches Rotes Kreuz

© Markgräfler Winzer

Die Markgräfler Winzer eG, Efringen-Kirchen, rief im April dazu auf, für den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu spenden und hat damit nach eigener Aussage viele Privatkunden erreicht. Für jeden 6er-Karton, der in einem der drei Weinmärkte oder im Onlineshop der Markgräfler Winzer eG verkauft wurde, gingen 2 Euro an den Corona-Nothilfefonds des DRK. Verkauft wurden rund 6.000 Kartons. Neben der Spendenaktion, durch die insgesamt 12.000 Euro zusammenkamen, hat sich die Genossenschaft unter der Leitung von Hagen Rüdlin ein Angebot zur Unterstützung der lokalen Gastronomie in Zeiten von Corona ausgedacht. Gastro-Kunden der Markgräfler Winzer erhalten im Rahmen der befristeten Aktion günstige Einstiegspreise beim Kauf der Weine aus der MRKGRFLR-Linie, mit denen der Neustart leichter gelingen soll. -red-