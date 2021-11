Marxen Wein eröffnet in Hamburg-Ottensen

Jan Peter Marxen, bekannt als Koch, Sommelier und umtriebiger Weinhändler in Kiel, hat am 18. November 2021 eine weitere Filiale eröffnet – und zwar in Hamburg (Ottenser Hauptstraße 57). Ein bekanntes Gesicht aus der Weinszene, nämlich Lukas Wierzbowski (vormals Kellermeister und zweiter Winemaker beim VDP-Weingut Bürklin-Wolf), wird die Filialleitung des mittlerweile dritten Standorts von Marxen Wein übernehmen. Nach einer Woche „Softopening“, so Marxen gegenüber WEIN+MARKT, habe er ein gutes Gefühl, weil sich die Eröffnung herumgesprochen habe und sich die Zahl der Neugierigen, die mal den Kopf in den Laden reinstecken wollen, rasch verdoppelt habe. Marxen betreibt neben seinen zwei Standorten in Kiel (Schrevenpark, Holtenauer Str.) sowie der neuen Filiale in Hamburg auch noch Shop-in-Shop-Systeme mit Handelspartnern in Schleswig-Holstein. -ja-