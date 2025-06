Maxime Open am Roten Hang

Der Rote Hang sei kein sanfter Hügel, sondern ein Steilhang mit allem Drum und Dran, den interessierte Teilnehmer bei der dritten Auflage der Maxime Open am 6. und 7. Juli 2024 näher kennenlernen dürfen, erklärt Nicole Mieding, Geschäftsführerin der Maxime Herkunft Rheinhessen. Zwei Tage lang lotst die Maxime Herkunft Rheinhessen Weinfreunde und -profis mit einem Weingut-Hopping durch Nierstein, Schwabsburg, Weinolsheim und Dexheim. 58 Weinmacher:innen (bei 102 Mitgliedern der Vereinigung) erwarten Genusstouristen an neun Stationen. Ortsansässige Mitglieder stellen die Infrastruktur für eine Handvoll Partnerbetriebe aus anderen Teilen Rheinhessens. Damit sich die knapp 23 Kilometer lange Strecke bequem bewältigen lässt, pendeln Festivalbusse zwischen den gastgebenden Weingütern. Die Stationen der diesjährigen Weinrundreise sind in Nierstein: Raddeck, Geschwister Schuch, Strub 1710 und Schätzel. In Schwabsburg sind F. E. Huff sowie G. G. Huff Ausrichter, in Dexheim das Weingut Fischborn Bergeshof. Ansprechpartner in Weinolsheim sind die Betriebe Gröhl und Manz. Mehr Infos: www.maxime-herkunft.de. -red-