Die ProWein-Macher haben auf einer Presseveranstaltung über das Messekonzept für die 2027er-Ausgabe informiert. Dabei zeigte ­ProWein-Director Frank Schindler die nächsten Entwicklungsschritte der Messe. Diese stehen unter dem Motto „Mehr Fokus. Mehr Nähe. Mehr ­Branche.“ Was damit gemeint war, erläuterte er daraufhin im Detail.

Mehr Fokus: Die Messe Düsseldorf schärft ihr Hosted-Buyer­­-Programm, nimmt dabei gezielt Einkäufer aus der DACH-Region, den Benelux-Ländern, Osteuropa, Skandinavien und dem Vereinigten Königreich ins Visier. Darüber hinaus will man Top-Einkäufer aus Asien, Afrika und Amerika nach Düsseldorf holen. Generell sei das Ziel, den Besucherfokus zu stärken – was auch in Zusammenhang mit der Beobachtung steht, dass sich die ProWein von einer Aussteller- zu einer Einkäufermesse entwickelt habe. Um die Bedeutung des Importmarkts Deutschland zu unterstreichen, können Importeure ab 2027 ihre Mitaussteller ohne zusätzliche Gebühren und Mediapauschalen sowie Weingüter ohne eigene Präsenz kostenlos als Marke bzw. Produkt anmelden, womit sie im Ausstellerverzeichnis auffindbar werden. Außerdem versteht man sich fortan als Leitmesse für Europa.

Mehr Nähe: Dabei handele es sich um das Versprechen, auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Teilnehmer einzugehen. „Wir können nicht ein Teil der Branche sein, wenn wir nicht wissen, wie es der Branche geht“, ordnete Schindler auf der Presseveranstaltung ein. Im Zuge dessen gab er bekannt, dass die Messe die Quadratmeterpreise für Aussteller nicht erhöht. Der Zugang für Auf- und Abbau ist ferner nur noch mit speziellen Tickets möglich. Zudem ist am Messe-Dienstag bereits zwei Stunden früher Schluss – um 16 Uhr statt wie gehabt um 18 Uhr. Auch zur Hotel-Diskussion äußerte sich Schindler: „Es gibt keine Problematik mehr mit Zimmern und Messe-Aufschlag“, sagte er mit Verweis auf 2026er-Beispiele und die Kontingente, die die Messe selbst partnerschaftlich anbietet.

Mehr Branche: Die ProWein verstehe sich laut eines Pressetextes als „Plattform für Wissen, Austausch und First-Hand-Informationen.“ Dementsprechend bündelt die Messe Düsseldorf Plattformen wie zum Beispiel die 2026 erstmals eingeführte Agora unter ProWein Academy. Die Ausstellerparty „The Blend“ werde 2027 noch einmal größer aufzogen, um den Unternehmen etwas zurückzugeben. Gleichzeitig, das verrät die Messe in Zusammenhang mit „Mehr Nähe“, möchte man ab 2027 die Ausstellerzahl auf 4.000 begrenzen. Der Bereich ProWein Zero wird als ProWein Zero+ weitergeführt und für Proxies geöffnet. Dem Wachstumsbereich Spirituosen widmen die Messemacher eine eigene Kommunikation, außerdem werde dieser stärker im Hosted-Buyer-Programm berücksichtigt. Zwecks Hallenplanung gab es noch wenig Details, wobei laut Schindler die Hallen 1 und 3 gesetzt bleiben. Terminlich ist die ProWein eine Woche früher angesetzt, nämlich vom 7. bis 9. März 2027, um sich nicht mit der Internorga in Hamburg zu überschneiden. -swe-