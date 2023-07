Im ersten Halbjahr 2023 sind zehn Prozent mehr Pinot Grigio delle Venezie gefüllt worden als im gleichen Zeitraum 2022. Das meldet das Schutzkonsortium des Pinot Grigio delle Venezie DOC. Im Juni dieses Jahres habe man sogar 38 Prozent mehr füllen können als im Juni 2022. Insgesamt kommen so für das erste Halbjahr 898.951 Hektoliter zusammen. Mehr als 100.000 Hektoliter davon seien bis Juni im Ausland abgefüllt worden, vor allem in den USA, Großbritannien und Deutschland. Das Konsortium versichert im Zuge dessen auch, die Verfügbarkeiten bis Jahresende gewährleisten zu können, weil fast ausschließlich 2022er-Wein in den Kellern liege, von dem man monatlich bis zum Jahresende rund 150.000 Hektoliter füllen könnte. „Wir erleben den Prozess der Anerkennung der Herkunftsbezeichnung delle Venezie Tag für Tag. Dies ist in erster Linie der Dynamik unserer in- und ausländischen Abfüller zu verdanken sowie dem Vertrauen aller nationalen und internationalen Marktteilnehmer“, sagt Albino Armani, der Präsident des Schutzkonsortiums. Für die bevorste- hende Ernte sollen die gleichen Ertragsgrenzen gelten wie im vergangenen Jahr: 16 Tonnen pro Hektar, wovon der Wein von drei Tonnen eingelagert werden müsse. -red-