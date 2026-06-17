Fokus auf Wein-Events in Würzburg

Foto: Claudia Schütz

Weinfachhändler Sebastian Schütz hat mit seinem Laden Rot Weiß Rosé zum 1. Juni 2026 innerhalb Würzburgs neue Räumlichkeiten bezogen. Die neue Adresse lautet Hertzstraße 2 in 97076 Würzburg (früher Randersackerer Straße 51), teilt der Weinhändler mit, der 2024 von WEIN+MARKT und dem Deutschen Weininstitut mit dem Fachhandelspreis ausgezeichnet wurde. Im neuen Laden setze Schütz trotz Wiedererkennbarkeit auch neue Akzente. „So steht das Thema Weinevents und Raum für private Veranstaltungen mehr im Fokus als bisher. Gepaart mit dem Verleih von Gläsern und Geschirr für private und betriebliche Veranstaltungen reagiere ich damit auf die Entwicklung in der Weinbranche“, teilt Schütz mit. Auch als Lieferant für die Gastronomie werde sich Rot Weiß Rosé künftig stärker und breiter aufstellen. Im Sortiment stehe neben allen deutschen Weinbauregionen weiterhin Franken vor allem mit dem Silvaner im Fokus, flankiert von Weinen aus Italien und Frankreich und Feinkost. „Künftig wird es im Portfolio häufiger Wechsel geben, um der Lust der Kunden auf Neuentdeckungen zu entsprechen“, sagt Schütz. -ok-