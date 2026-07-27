Mehrheit von Bodegas Riojanas übernommen

Gevisa Wine Capital, die Holdinggesellschaft von Vintae, wird Mehrheitsaktionär von Bodegas Riojanas. Damit sei die Übernahme von Bodegas Riojanas erfolgreich abgeschlossen, nachdem im Frühjahr die finanzielle Schieflage des Unternehmens bekannt wurde. Im Mai habe man den Restrukturierungsplan ins spanische Handelsregister eingetragen, nun wurde er genehmigt, womit laut der aktuellen Mitteilung die Übernahme rechtswirksam ist. Der Restrukturierungsplan sieht zunächst eine Kapitalherabsetzung und anschließend eine gleichzeitige Kapitalerhöhung durch die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital vor, heißt es. Auf dieser Grundlage übernehme Gevisa Wine Capital 90% der Anteile an den Bodegas Riojanas. Das Unternehmen bleibe weiterhin börsennotiert. Die Transaktion belaufe sich der aktuellen Mitteilung zufolge auf 12 Mio. Euro. Darüber hinaus stelle Vintae den Bodegas Riojanas eine Kreditlinie von bis zu 5 Mio. Euro in Aussicht, um die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens zu unterstützen.

Außerdem wurde der Verwaltungsrat von Bodegas Riojanas neu besetzt. Ricardo Arambarri Pérez übernimmt den Vorsitz des Gremiums, Fernando Martínez Sampedro wird CEO. Im Rahmen der Bodegas-Riojanas-Übernahme erweitert Vintae zudem sein Portfolio um Bodegas Torreduero (Toro) und Bodegas Viore (Rueda) sowie um eine Beteiligung von 56% an Veiga Naúm (Rías Baixas). Zur Transaktion gehören außerdem die jeweiligen Produktionsanlagen, Weinberge, Betriebsstätten und Markenrechte. -red-