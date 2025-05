Mehrweg im Praxistest

Der Weincampus Neustadt initiiert ein Markttest-Projekt, um die Machbarkeit und Akzeptanz von Mehrwegsystemen in der Weinbranche zu untersuchen. Mit von der Partie sind fünf Globus-Märkte (Waghäusel, Hockenheim, Mannheim-Vogelstang, Kaiserslautern und Neustadt/Wstr.) sowie drei Edeka-Ueltzhöfer-Märkte in Heilbronn. Ziel des Markttests sei es, Erkenntnisse über das Konsumentenverhalten, die Preiswahrnehmung und die Nachhaltigkeitsakzeptanz von Mehrweg-Glasflaschen in der gängigen 0,75-l-Verpackungseinheit für Wein zu gewinnen. Dabei sind die unterschiedlichen Pfandsätze der Mehrwegflaschen Teil des Tests. Das Forschungsteam und Studierende begleiten die Markteinführungen mit Präsenz, Aufklärung und Umfragen am Point of Sale. Aus den Ergebnissen sollen sich Handlungsempfehlungen für eine breitere Markteinführung ableiten lassen. In den Globus-Märkten sind drei Weine (Grauburgunder der Kaiserstühler Winzergenossenschaft Ihringen, ein Samtrot der Lauffener Weingärtner und ein Spätburgunder Rosé der Winzergenossenschaft Wolfenweiler) sowohl im Einweg als auch in unterschiedlichen Mehrwegflaschen Teil des Tests. Bei Ueltzhöfer sind es vier gelistete Weine der Weingärtner Cleebronn-Güglingen und der Lauffener Weingärtner in einer identischen Mehrwegflasche. Die Untersuchungen laufen bis zum Abverkauf der Weine. -red-