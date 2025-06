Mengenplus in der Schweiz

Die Weinbaubetriebe in der Schweiz haben 2023 insgesamt 101 Millionen Liter Wein produziert. Gegenüber dem vorherigen Jahrgang ist das laut des Schweizer Bundesamt für Landwirtschaft (BWL) ein Plus von 2 Millionen Litern (+2 Prozent). Bezogen auf den Zehn-Jahres-Durchschnitt erzielten die Schweizer sogar 12 Prozent mehr Menge. Ganz leicht rückgängig ist die Rebfläche in der Schweiz: 14.569 Hektar betrug sie 2023, was 37 Hektar (-0,3 Prozent) weniger sind als im Vorjahr. Die Schweizer versprechen sich für 2023 aufgrund der hohen Temperaturen und des geringen Niederschlags während der Reife einen „ausgezeichneten Jahrgang”. Wegen der guten Witterungsbedingungen habe der Befall mit Falschem und lokal auch Echtem Mehltau keine großen Probleme bereitet. -isp-