Mertes-Gruppe übernimmt Kellerei Welter

Zum 1. Februar 2020 übernimmt die Weinkellerei Engelstadt, eine eigens gegründete Tochtergesellschaft der Peter Mertes KG (Bernkastel-Kues), den Geschäftsbetrieb und den Großteil der Beschäftigten der Weinkellerei Ortwin Welter. Deren Standort in Engelstadt bleibt erhalten. Das geht aus einer Pressemeldung hervor, die die auf Insolvenzverwaltung, Sanierung und Rechtsberatung spezialisierte Kanzlei Schiebe und Collegen am 22. Januar veröffentlicht hat. Die Ortwin Welter Weinkellerei hatte am 19. September 2019 beim Amtsgericht Bingen einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen war in finanzielle Bedrängnis geraten, nachdem die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Geschäftsführer und weitere Beschuldigte eingeleitet hatte – wegen des Verdachts, größere Mengen an Wein in betrügerischer Absicht verschnitten und falsch deklariert zu haben (wir berichteten). In Rheinhessen zählt die Kellerei mit Lager- und Verarbeitungskapazitäten von mehr als 20 Mio. l zu den größten Fassweinkellereien. „Innerhalb weniger Wochen konnte ein Investor für das bereits seit rund 70 Jahren in Engelstadt ansässige Unternehmen gefunden werden. Gestern stimmten die Gläubigerversammlungen dem Kaufvertrag zu“, heißt es in der Pressemeldung von Schiebe und Collegen. Und weiter: „Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Dr. Robert Schiebe konnte den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und einen strukturierten Investorenprozess durchführen, der nun zur Rettung der meisten Arbeitsplätze und dem Erhalt des Standorts im rheinhessischen Engelstadt führte.“ Aufgrund der weinrechtlichen Ermittlungen sei eine enge Abstimmung mit den beteiligten Behörden, Winzern, Weinkommissionären sowie den gesicherten Gläubigern wichtig gewesen. Im Rahmen des Verkaufsprozesses sei eine Vielzahl nationaler und internationaler Investoren angesprochen worden. „Am Ende konnte sich die Peter-Mertes-Gruppe gegenüber anderen Bietern durchsetzen. Hier passte das Konzept. Ich bin mit diesem Ergebnis sehr zufrieden“, resümiert Dr. Schiebe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart. Der Käufer, die Weinkellerei Engelstadt GmbH & Co. KG, ist eine eigens gegründete Tochter der Peter Mertes KG. „Die Weinkellerei Engelstadt wird künftig zwar eng mit der Peter Mertes KG zusammenarbeiten, soll aber unabhängig bleiben“, betont Mertes-Geschäftsführer Georg Graf von Walderdorff. -red-