Mertes lanciert neue Literserie:

Unter dem Namen Sittmann hat die Weinkellerei Peter Mertes, Bernkastel-Kues, eine Linie an deutschen Rebsortenweinen in der Literflasche lanciert. Die Serie besteht aus Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, Kerner und Portugieser Rosé. Freunde lieblicher Weine sollen dabei ebenso fündig werden wie Liebhaber trockener oder halbtrockener Tropfen, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Preislich sind die optisch plakativ aufgemachten Weine bei jeweils 3,99 Euro (UVP) angesiedelt. -red-