Messe Düsseldorf setzt auf Berlemann

Die Gesellschafterversammlung der Messe Düsseldorf GmbH hat am 10. Mai 2024 Marius Berlemann (38) zum neuen operativen Geschäftsführer bestellt. Berlemann folgt in seiner neuen Funktion am 1. August auf Erhard Wienkamp (65), der in den Ruhestand wechselt. Berlemann verantwortet als operativer Geschäftsführer jetzt das Portfolio Plastics & Rubber mit der Weltleitmesse K, das Portfolio Health and Medical Technologies (Leitmesse Medica, Compamed), das Portfolio Beauty & Rehacare (Beauty Düsseldorf, Top Hair und Rehacare International), das Portfolio Caravaning & Outdoor (Caravan Salon Düsseldorf), das Portfolio Wine & Spirits mit der ProWein und das Portfolio Print Technologies mit der Leitmesse drupa. Vervollständigt wird der Bereich durch das Portfolio Retail & Retail Technologies (EuroShop und EuroCIS) und das Portfolio Occupational Safety & Health /Glass Technologies (A+A und glasstec). „Wir freuen uns, dass der Aufsichtsrat dem Vorschlag der Findungskommission gefolgt ist und Marius Berlemann als operativen Geschäftsführer bestellt hat. Unser Ziel ist es, mit dieser Entscheidung eine stringente Übergabe der Geschäfte zu gewährleisten, damit für Kontinuität zu sorgen sowie die Qualität und Weiterentwicklung unseres operativen Geschäfts fortzusetzen“, erklärt Wolfram Nikolaus Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH. Er kenne Berlemann seit vielen Jahren und verweise auf seine Expertise, seine Führungserfahrung sowie seine internationalen Messe-Erfolge. Berlemann startete 2011 seine Laufbahn mit einem Traineeprogramm bei der Messe Düsseldorf. Anschließend arbeitete er als Senior Project Manager und wechselte zur Messe Düsseldorf Shanghai. Von 2014 bis 2019 war er Project Director der ProWein und zugleich Global Head – Wine & Spirits. 2021 übernahm er als Managing Director zusätzlich die Leitung der Messe Düsseldorf China und schloss dort 2023 das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Gründung ab. -red-