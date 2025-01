Miljenko (Mike) Grgich gestorben

Miljenko „Mike" Grgich, 1923 in Desne im damaligen Königreich Jugoslawien geboren, hatte nach seiner Emigration in die USA schnell den Ruf des genialen Winemakers. Weltruhm erlangte er durch die „Judgment of Paris”-Verkostung im Jahr 1976, bei der die Juroren seinen 1973er Chateau Montelena Chardonnay zum besten Weißwein der Welt wählten. Danach gründete er mit seiner Schwester Mary Lee Strebl und Austin Hills das Weingut Grgich Hills. Grgich starb am 13. Dezember 2023. -ja