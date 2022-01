Millésime Bio verschiebt Termine

Die Millésime Bio wird nicht, wie ursprünglich geplant, vom 24. bis 26. Januar 2022 in Montpellier stattfinden. Auch der Termin des digitalen Teils der Millésime Bio am 17. und 18. Januar wird verschoben. Die Messeorganisatoren von Sudvinbio haben die Präsenzmesse auf Grund der pandemischen Lage um einen Monat auf den 28. Februar bis 2. März 2022 verschoben. Die virtuelle Messe soll nun am 24. und 25. Januar stattfinden. Die Entscheidung traf Sudvinbio in Abstimmung mit Ausstellern und Besuchern. Die Antworten waren nach Angaben des Veranstalters sehr zahlreich und die deutliche Mehrheit sprach sich für eine Verschiebung der Messe aus. Allein von den potentiellen Besuchern zeigten sich rund zwei Drittel skeptisch gegenüber einer Teilnahme zum ursprünglichen Zeitpunkt. Der mit der Messe verbundene Weinwettbewerb „Le Challenge Milléime Bio“ bleibt hingegen beim geplanten Termin: Montag, 10. und Dienstag, 11. Januar 2022. Der Veranstalter Sudvinbio ist der Branchenverband der Erzeuger und Vermarkter der Bio-Weinbranche aus Okzitanien. –red-