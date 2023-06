Mirabeau mit B-Corp-Zertifizierung

Der Provence-Rosé-Spezialist Maison Mirabeau hat die Zertifizierung als so genanntes B-Corp-Unternehmen abgeschlossen. Mirabeau gehöre damit zur Gruppe einer Handvoll Winzer und Weingüter in Europa, die das erreicht haben, heißt es in einer Mitteilung. Die Benefit Corporation, kurz B-Corp, ist ein internationales Zertifikat, mit dem die Non-Profit-Organisation B-Lab Unternehmen für ihre sozialen und ökologischen Anstrengungen auszeichnet. Dabei wird die soziale, ökologische und ökonomische Gesamtleistung des Unternehmens bewertet. „Bei der B-Corp-Akkreditierung geht es für Mirabeau nicht nur darum, unsere eigenen Geschäftspraktiken zu überwachen und zu verbessern, etwa durch die Festlegung jährlicher Ziele zur Verringerung unserer Umweltauswirkungen, sondern auch darum, dass wir Einfluss auf unsere Lieferkette nehmen. Dies ist der schwierigste Teil der B-Corp-Akkreditierung, aber vielleicht auch der Bereich, der uns am meisten begeistert“, sagt Stephen Cronk, Gründer und CEO von Mirabeau. -ja-