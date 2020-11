Mittelrhein e.V. schnürt „WeinÜberraschungsPakete“

as Anbaugebiet Mittelrhein ist von der EU als geschützte Ursprungsbezeichnung (gU) anerkannt, gehört aber mit nur 470 ha Anbaufläche zu den kleineren und weniger prominenten Weinbaugebieten Deutschlands. Um die Vielfalt der Weine erlebbar zu machen, bietet der Mittelrhein-Wein e. V. ab sofort ein „WeinÜberraschungsPaket Mittelrhein“ an. Die Weine kommen von insgesamt 16 Top-Weingütern, darunter neun Betrieben, die im neuen Vinum Wein-Guide Deutschland 2021 ausgezeichnet wurden. Das WeinÜberraschungsPaket Mittelrhein besteht aus 6 Flaschen Wein, die nach einem Zufallsprinzip in jeweils 3 Flaschen Riesling, sowie je eine Flasche Rosé, Grauburgunder und Spätburgunder aufgeteilt werden. Die Weine sind teilweise trocken, teilweise feinherb und werden für 60,- Euro inkl. Versand innerhalb Deutschlands angeboten. Ausführliche Informationen finden Sie auf: https://www.mittelrhein-wein.com/mittelrhein-wein/weinpaket