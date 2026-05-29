Mönchhof-Neustart

Das 1177 erstmalig urkundlich erwähnte Weingut Mönchhof, Ürzig, hat einen Neustart hingelegt. Der zwischenzeitlich durch chinesische Inhaber geführte Betrieb hat seit der Übernahme durch zwei aus der Region stammende Familien im Frühjahr 2026 an einem Neustart gearbeitet. Unter dem Mönchhof-Dach vereinen sich bereits zwei eigenständige Weingüter: das Weingut Mönchhof sowie Joh. Jos. Christoffel Erben. Zu den Lagen beider Weingüter gehören Parzellen im Ürziger Würzgarten, Erdener Treppchen sowie Erdener Prälat. Für Mönchhof präsentiert das Unternehmen nun die neue Einstiegs-Linie „Novizenstoff“: Diese besteht aus drei Weinen (rosé, weiß, rot). Noch sind die bei 9,90 Euro (UVP) positionierten Cuvées via Online-Shop oder ab Hof erhältlich, wobei die Distribution an den Fachhandel geplant sei. -red-