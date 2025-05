+++ Monin Deutschland setzt auf Sambito: Stefano Sambito ist neuer Commercial Director bei der seit Oktober 2023 eigenständig für den Deutschland-Vertrieb zuständigen Monin Deutschland GmbH, Düsseldorf. Damit will die Deutschland-Tochter des nach eigenen Angaben Weltmarktführers für professionelle Sirupe den hiesigen Markt noch intensiver betreuen. Dies meldet das Unternehmen. Sambito war u.a. bei Diageo und Drinks & More und zuletzt bei Kloster Kitchen in Vertriebs- und Marketingverantwortung tätig. „Unsere eigene Vertriebsstruktur hat es uns ermöglicht, viel näher an unseren Kunden zu agieren und gezielt auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Dies spiegelt sich in den profitablen Kooperationen wider, die wir in den letzten zwölf Monaten im Gastronomie- und Einzelhandelsbereich schließen konnten“, so Geschäftsführer Kamil Lühn-Skibinski von Monin Deutschland. Neben der Stärkung der Vertriebskanäle in der Gastronomie habe das Team auch im Handel neue Impulse setzen können, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit dem Partner Eichhorn & Grundmann. Der Retail-Partner stelle 70 Sales-Manager zur Verfügung. -red-