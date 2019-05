Nachwuchspreis der deutschen Winzergenossenschaften verliehen

Mit dem Nachwuchspreis der deutschen Winzergenossenschaften sollen nach dem Willen der Initiatoren junge Vorbilder gekürt werden. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Genossenschaftsverband Bayern e.V., Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. und Baden-Württembergischem Genossenschaftsverband e.V. auf Initiative des Fachverlags Dr. Fraund, Mainz, und erhält Unterstützung durch die Raiffeisen-Stiftung, Berlin. Beim Nachwuchspreis der deutschen Winzergenossenschaften geht es nicht um die besten Weine, sondern um die besten strategischen Gesamtkonzepte. 2019 wurde der Preis erstmals vergeben.

Die Preisträger Vinas, Vinitiative und Mission Steillage des "1. Nachwuchspreises der deutschen Winzergenossenschaften" mit Dr. Henning Ehlers, Bettina Siée und Klaus Herrmann

Foto: Bettina Meister, © Meisterplan PR

Platz 1 ging an die Jungwinzerinnen-Initiative „Vinas“ der Bergsträßer Winzer eG aus Heppenheim (Hessische Bergstraße). Platz 2 erreichte die „Vinitiative“ der Lauffener Weingärtner eG (Württemberg), Platz 3 die „Mission Steillage“ der Dagernova Weinmanufaktur - Ahr Winzer eG aus Bad Neuenahr-Ahrweiler (Ahr).

Die Bewerbungen der Wettbewerbsteilnehmer waren so unterschiedlich wie die Konzepte und Internetauftritte.

Absolut überzeugend präsentierte sich die Jungwinzerinnengruppe „Vinas“, die im Wettbewerb den 1. Platz erzielte. Bereits die Bewerbung der Vinas beeindruckte, da sie sehr umfangreich und in durchgängigem Corporate Design gestaltet war. Sie enthielt nicht nur das vollständige Konzept und ein eigenes Markenprofil, sondern zeigte auch einen ausgetüftelten Vermarktungsplan auf. Insbesondere das „Geben und Nehmen“ zwischen Jungwinzervereinigung und Muttergenossenschaft, der genossenschaftliche Gedanke im Miteinander von Jung & Alt, steht bei Vinas deutlich im Vordergrund. Die Bewerbung wurde im digitalen Format eingereicht, authentisch passend zur jungen Vereinigung. Stringent umgesetzt findet sich das Vinas-Konzept im Internet mit einer eigenen Website (i-love-wine.de) und auf Facebook wieder. Die digitalen Medien stehen im Fokus, was zur jungen Käuferzielgruppe, die angesprochen werden soll, passt. Ein kleiner Wermutstropfen bei der Bewertung jedoch war, dass die Suchmaschinenabfrage nach dem Namen Vinas auf den ersten Seiten keine Ergebnisse hervorbrachte. Die Jungwinzerinnen verwenden ihren Slogan „I love Wine“ als URL, da ihr Gruppenname im Internet bereits anderweitig vergeben war. Positiv floss in die Bewertung ein, dass Vinas nicht in Grenzen denkt, viele Events durchführt und sehr viel Energie ausstrahlt.

Foto: Bettina Meister, © Meisterplan PR

Mit Platz 2 schrammte die „Vinitiative“ haarscharf am 1. Platz vorbei. Ein eigens für die Bewerbung produzierter Film wurde von den Jungwinzern aus Lauffen eingeschickt. Überwältigend, wie viel Professionalität und Potenzial durch diese Bewerbung ausgestrahlt wurde. Seit über zehn Jahren existiert die Vinitiative, die ersten Mitglieder verlassen die Gruppe aus Altersgründen bereits und neue folgen nach. Der Internetauftritt mit eigener Website (vinitiative.de) und Social Media wurde als positiv bewertet. Das Konzept vertritt das Raiffeisen-Zitat „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele“, so dass der Genossenschaftsgedanke deutlich transportiert und bis ins Detail getragen wird. Genossenschaftsmitglied zu sein bedeutet für die Gruppe mehr, als nur Trauben abzuliefern. Stringent, seit 2008 stabil und trotzdem aktuell – so zeigt sich die Vinitiative. „Die Weine auf die Spitze treiben“ zu wollen und das „Handwerk nach vorne“ zu stellen – da fehlte nur ein klitzekleines bisschen mehr, um auf Platz 1 zu landen.

Foto: Bettina Meister, © Meisterplan PR

„Mission Steillage“ auf Platz 3 setzt sich nachhaltig für den Erhalt der Kulturlandschaft ein. Die Jungwinzervereinigung Mission Steillage von der Dagernova Weinmanufaktur will nach eigenen Worten „das Rad nicht neu erfinden“. Es geht ihr vielmehr darum, sich regelmäßig innerhalb einer jungen Gruppe auszutauschen, also den genossenschaftlichen Gedanken zu leben. Die Verbindung zwischen jungen Mitgliedern und dem Vorstand der Muttergenossenschaft ist den Mitgliedern wichtig. Es geht ihnen um das Miteinander. Alle Mitglieder der Gruppe bewirtschaften Weinberge in Steillagen, und so ist der Name Programm. Der Auftritt wirkt frisch und jung, wenngleich die Mission Steillage keine eigene Website führt (dagernova.de). Die Gruppe steht noch am Anfang ihres Wegs, die Euphorie ist hier zu spüren. Bleibt zu hoffen, dass die Hochstimmung durch den 3. Platz angespornt wird, damit die Gruppe im nächsten Jahr auf dem Siegertreppchen weiter oben landen kann.

Foto: Bettina Meister, © Meisterplan PR

Der Nachwuchspreis der deutschen Winzergenossenschaften wurde im Rahmen der DRV-Fachtagung Weinwirtschaft am 29. April 2019 erstmalig verliehen und soll zukünftig jährlich ausgelobt werden.