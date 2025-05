Cecily Nagel, in den vergangenen eineinhalb Jahren bei der Kommunikationsagentur Medienagenten zuständig für Konzeption und Beratung, ist zum 1. Januar 2024 im Sektgut Christmann & Kauffmann gestartet. Dort wird sie den Bereich Marketing und Vertrieb übernehmen. „Ich bin gespannt auf all das, was kommt“, schreibt Nagel auf LinkedIn. -red-