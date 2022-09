Naked Wines holt Gormley zurück

Der börsennotierte E-Commerce-Weinhandel Naked Wines beruft in unruhigen Zeiten den Gründer und früheren CEO Rowan Gormley in den Vorstand zurück. Gormley wird dort eine beratende Rolle einnehmen. Dies ist wohl notwendig, denn der Aktienkurs des Unternehmens war zuletzt stark gefallen, seit Jahresbeginn um 87,2 Prozent. Der in Norwich ansässige Online-Weinhändler Naked Wines trennte sich dazu erst im Sommer „in gegenseitigem Einvernehmen“ von seinem Finanzchef Shawn Tabak. Interimsweise hat James Crawford, im Hauptberuf Geschäftsführer von Naked Wines UK, diesen Posten zusätzlich übernommen. Im September wurde dann noch bekannt gegeben, dass Pratham Ravi, zuvor Börsen-Analyst bei einem der größten Anteilseigner des Online- Weinhändlers, weniger als drei Wochen nach seinem Eintritt in den Naked-Wines- Vorstand diesen wieder verlässt.-ja-