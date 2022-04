Naked Wine meldet „Solide Bilanz“

Der börsennotierte britische E-Commerce-Spezialist Naked Wines plc hat in einem „Trading Update“ Ergebnisse „im Rahmen der Erwartungen“ gemeldet. „Unsere Bilanz bleibt solide. Nach einem Jahr, in dem wir unsere Lagerbestände weltweit abgebaut haben, beenden wir unser Geschäftsjahr mit Barmitteln in Höhe von etwa 40 Millionen britischen Pfund“ sagt Nick Devlin, CEO des Unternehmens. Der Konzernumsatz stieg laut vorläufigen Zahlen um fünf Prozent. Im Zweijahresvergleich wuchs der Umsatz um 77 Prozent gegenüber den „fortgeführten Geschäftsbereichen“ im Ende März 2020 beendeten Geschäftsjahr. Der Umsatz mit Stammkunden erreichte ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alle gemeldeten Zahlen sind währungsbereinigt. Die für das Geschäftsmodell entscheidende aktive Schar der Angels – sie finanzieren Weine vor und profitieren dann von guten Bezugskonditionen – wuchs im Ende März 2022 beendeten Geschäftsjahr um neun Prozent auf 964.000 Mitglieder. „Naked Wines hat eine Plattform als weltweite Nummer 1 im D2C-Weinhandel aufgebaut und verbindet 964.000 Kunden mit über 225 Weltklasse-Winzern“ so Devlin. Die Gesamtjahreszahlen werden im Juni bekannt gegeben. -ja-