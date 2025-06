Naked Wines notiert Umsatzeinbruch

Der in London börsennotierte und oft auch in Deutschland als Benchmark genutzte Onlinehändler Naked Wines plc hat im Geschäftsjahr 2024 (das am 1. April 2024 endete) einen Gesamtumsatz von 290,4 Mio. Pfund Sterling (GBP, das entspricht 344,5 Mio. Euro) verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von 354 Mio. GBP ist das ein Minus von 18%, auf einer vergleichbaren 52-Wochen-Berechnung (das Vorjahr hatte mehr Verkaufstage und endete am 3. April 2023) immerhin noch ein Minus von 13%. Das EBIT betrug 5 Mio. GBP, der Vergleichswert aus dem Vorjahr 14,9 Mio. GBP. Als Verluste wurden 16,3 Mio. GBP (ca. 19,3 Mio Euro) veröffentlicht. Für das nächste Jahr hat sich das neu aufgestellte Managementteam laut Medien ausdrücklich vorgenommen, den Pfad zum Wachstum zu finden. Gegenüber Finanzanalysten (die Abweichungen von ursprünglichen Prognosen zur Geschäftsentwicklung im Regelfall abstrafen) teilte Naked Wines mit, im laufenden Geschäftsjahr lediglich eine Umsatzgrößenordnung von 240 bis 270 Mio. GBP anzupeilen. -red- Der in London börsennotierte und oft auch in Deutschland als Benchmark genutzte Onlinehändler Naked Wines plc hat im Geschäftsjahr 2024 (das am 1. April 2024 endete) einen Gesamtumsatz von 290,4 Mio. Pfund Sterling (GBP, das entspricht 344,5 Mio. Euro) verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von 354 Mio. GBP ist das ein Minus von 18%, auf einer vergleichbaren 52-Wochen-Berechnung (das Vorjahr hatte mehr Verkaufstage und endete am 3. April 2023) immerhin noch ein Minus von 13%. Das EBIT betrug 5 Mio. GBP, der Vergleichswert aus dem Vorjahr 14,9 Mio. GBP. Als Verluste wurden 16,3 Mio. GBP (ca. 19,3 Mio Euro) veröffentlicht. Für das nächste Jahr hat sich das neu aufgestellte Managementteam laut Medien ausdrücklich vorgenommen, den Pfad zum Wachstum zu finden. Gegenüber Finanzanalysten (die Abweichungen von ursprünglichen Prognosen zur Geschäftsentwicklung im Regelfall abstrafen) teilte Naked Wines mit, im laufenden Geschäftsjahr lediglich eine Umsatzgrößenordnung von 240 bis 270 Mio. GBP anzupeilen. -red-

Die Umsätze der Landesgesellschaften entwickelten sich stark unterschiedlich und wurden mit einem zugeschriebenen Kostenblock („full allocation of Corporate Costs“) als „cash generating units“ (CGU) im Finanzbericht ausgewiesen. Die US-Tochter schloss dabei mit 64,753 Mio. GBP CGU value in use (Vorjahr: 69,7 Mio. GBP) ab. Die UK-Tochter steuerte 56,546 Mio. GBP (Vorjahr: 21,739 Mio. GBP) CGU in value use bei. Australien verbesserte sich von -2,086 Mio. GBP CGU in value use auf -0,447 Mio. GBP.