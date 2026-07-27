Neuausrichtung beim BWK

Der Badische Winzerkeller (BWK), Breisach, möchte sich mit einem umfassenden Restrukturierungsprogramm neu ausrichten. Das gibt die Genossenschaft in einer Presseaussendung bekannt, wobei sie die anhaltend schwierige Entwicklung in der deutschen Weinbranche und die daraus resultierende angespannte wirtschaftliche Situation als Hintergrund nennt. Ziel des Programms sei es, „die Wettbewerbsfähigkeit des Winzerkellers nachhaltig zu stärken, die wirtschaftliche Stabilität zu festigen und die Zukunftsfähigkeit der genossenschaftlichen Erzeugergemeinschaft langfristig zu sichern“, heißt es im Pressetext. Die Restrukturierung basiere auf drei Pfeilern: der konsequenten Konzentration auf profitable Kerngeschäftsfelder, der Prüfung und Umsetzung der Auslagerung von Geschäftsprozessen und Unternehmensbereichen sowie einer deutlichen und strukturell wirksamen Senkung der Kostenbasis.

Dazu zählen auch Gespräche mit dem Betriebsrat. Der BWK möchte diesen „frühzeitig und umfassend einbinden und die weiteren Schritte in einem geordneten Verfahren erörtern.“ Im Mittelpunkt der Neuausrichtung stehe zudem die Frage, welche Leistungen und Strukturen der BWK künftig selbst erbringen müsse und in welchen Bereichen spezialisierte Partner und Tochterunternehmen effizientere Lösungen ermöglichen können. Gleichzeitig möchte man Prozesse vereinfachen, Doppelstrukturen reduzieren und Ressourcen gezielter auf Vermarktung, Vertrieb, Markenführung, Qualität und wirtschaftlich relevante Kernsortimente ausrichten. -red-