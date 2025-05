Neue Aufstellung bei Stock Spirits

Die Stock Spirits GmbH & Co. KG, Hamburg, setzt ab sofort auf eine neu ausgerichtete Vertriebsstruktur, die „klar und wirkungsvoll auf den Säulen Off Trade und On Trade aufbaut”. Diese Fokussierung soll es Stock Spirits ermöglichen, „noch schneller und flexibler auf Marktveränderungen zu reagieren und Wachstumspotenziale gezielt zu nutzen”, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet. Im Zuge dessen fungiert Silas Haas, der bisherige Head of Key Account Management Retail Off Trade von Stock Spirits, seit Anfang November als Sales Director Off Trade. Er berichtet direkt an Geschäftsführer Nicolas Rampf. Im Januar 2025 soll bei den Hanseaten zudem Thary Martin als Sales Director On Trade starten. Er kommt von der Bacardi Deutschland GmbH, Hamburg, für die er seit April 2018 in verschiedenen Funktionen gearbeitet hat - zuletzt als Field Sales Leader On Trade. Er wird ebenfalls direkt an Nicolas Rampf berichten. Wie Stock Spirits weiter mitteilt, gibt Carsten Ritter seine Position als Sales Director auf, „um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen”. Auch Clint Glock, der bisherige Head of On Trade, habe Stock Spirits verlassen, um sich neuen beruflichen Zielen zuzuwenden. -red-