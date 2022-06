Neue AVA West Sonoma Coast

Die geschützte Herkunft West Sonoma Coast befindet sich im westlichsten Teil von Sonoma County und umfasst etwa 50 Weinberge. Diese neue geschützte American Viticultural Area (AVA) ist damit die 19. AVA in Sonoma County. Die dort kultivierten Rebsorten reichen von Pinot Noir über Chardonnay bis hin zu Syrah und die Weinberge umfassen vor allem das steile, zerklüftete Bergland entlang der Küste des Pazifischen Ozeans. Die Höhenlage der West Sonoma Coast AVA reicht von 400 bis 1.800 Fuß (550 Meter), wobei die Weinberge auf steilen Bergkämmen entlang der San-Andreas-Verwerfungslinie gepflanzt sind. Die Winzer in West Sonoma Coast haben 11 Jahre lang darum gekämpft eine eigene AVA bilden zu dürfen und gehen dort nach eigener Einschätzung bis an die Grenzen dessen, was in diesem Klima möglich ist. Die Temperaturen dürften mindestens 10 oder mehr Grad kühler als im Rest der Sonoma Coast AVA sein. Die damit verbundene langsame, gleichmäßige Reifung der Trauben fördert die Entwicklung von Früchten, die ihre wahre physiologische Reife bei niedrigerem Zuckergehalt und ausgeprägtem Säuregehalt erreichen.