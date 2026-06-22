Neue Cava-PrÃ¤sidentin

Marta Vidal heiÃŸt die neue PrÃ¤sidentin der DO Cava. Sie ist dabei die erste Frau in dieser Rolle, teilt der Regulierungsrat der DO mit. David Sendra AnglÃ¨s stehe als Vize-PrÃ¤sident an ihrer Seite. Die neue PrÃ¤sidenten stammt aus dem PenÃ¨des, hat einen Abschluss in Business Administration und zunÃ¤chst eine Karriere mit diversen FÃ¼hrungsrollen im Finanzsektor eingeschlagen. Vidal war danach seit 2017 CEO von Vallformosa, einer Cava-Kellerei in VilobÃ­ del PenedÃ¨s (Barcelona). Die DO Cava umfasst 38.000 ha und 6.200 Traubenproduzenten. Ãœber 70% der VerkÃ¤ufe gehen in den Export. -red-