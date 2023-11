Neue Chance für Exporteure

Für exportorientierte Erzeuger gibt es im Dezember und Januar ein neues Fach-Veranstaltungsformat, bei dem sie ihre Weine auf lukrativen Auslandsmärkten präsentieren können. Verantwortlich für „WINE on Tour“ ist Heidi Heckel von BES Business Express Service aus dem schweizerischen Kreuzlingen. Geplant ist eine Veranstaltung im niederländischen Maastricht am 3. und 4. Dezember 2023 in der historischen Augustijnenkerk und ein Event in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen am 14. und 15. Januar im Kongelige Teater, dem Königlichen Theater. Die Gebühr beträgt 1.980 Euro (Kopenhagen) beziehungsweise 1.780 Euro (Maastricht). Darin enthalten sind Ausstellertisch, Brot- und Gläserservice, Wasser, Strom, Kühlung, Transport und eine Hotelübernachtung. Die Organisatoren werben außerdem mit Marketingleistungen, um Sommeliers, Fachhändler oder Fachmedien zu erreichen. Zudem sollen für Besucher Seminare angeboten werden. -red-