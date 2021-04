Neue Geschäftsführerin in Untertürkheim

Saskia Wörthwein wird voraussichtlich Ende April/Anfang Mai neue Geschäftsführerin der Weinmanufaktur Untertürkheim. Das hat Bernd Munk, Vorstandsvorsitzender der württembergischen Genossenschaft, gegenüber WEIN+MARKT bestätigt. Wörthweins Vorgängerin auf dem Geschäftsführerposten, Helena Ziegler, hat das Unternehmen vor kurzem nach nur wenigen Wochen verlassen (siehe faxline 11/2021). Wörthwein ist gebürtige Niederländerin. Vor 16 Jahren zog es die heute 51-Jährige ins württembergische Zabergäu, wo sie schnell vom „Weinfieber gepackt wurde“, wie sie sagt. Der Fortbildung zur Weinerlebnisführerin in Weinsberg folgte die zur Weindozentin und ein MBA Studiengang in Wine Sustainability and Sales an der Hochschule Ludwigshafen/Weincampus Neustadt. Zudem ist Wörthwein Prüferin bei der DLG-Bundesweinprämierung und Mitglied im Vorstand des Vereins Der Lemberger. Berufliche Erfahrungen in der Weinbranche sammelte sie im Verkaufsteam der Privatkellerei Rolf Willy, als Sommelière beim Weinkonvent Dürrenzimmern und zuletzt im Bereich Vertriebsleitung & Marketing bei der Bottwartaler Winzer eG. -kk-/-wer-