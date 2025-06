Neue GG-Jahrgänge präsentiert

Vom 25. bis 27. August fand in Wiesbaden die Vorpremiere der Großen Gewächse (GG) des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) statt. Dabei standen 561 GGs aus 312 Lagen für die rund 200 Verkoster bereit, die aus 25 Ländern in die hessische Landeshauptstadt gekommen waren. Am 1. September folgte schließlich der offizielle Verkaufsstart der 2023er-Weißwein- und 2022er-Rotwein-GGs. Einige Winzer stellten jedoch in Wiesbaden erstmals auch Weine älterer Jahrgänge vor. Anerkennung findet die Verkostung vor allem aufgrund der Organisation – in Flights zu in der Regel sechs Weinen bringen die Helfer die jeweiligen GGs an die Tische, wo in ruhiger, konzentrierter Atmosphäre und im eigenen Tempo verkostet werden kann. WEIN+MARKT konnte sich davon am Sonntag ein Bild machen, als alles außer Riesling verkostet wurde – also Silvaner, Chardonnay, Grau-, Weiß- und Spätburgunder sowie Lemberger. -swe-