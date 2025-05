Neue OIV-Präsidentin gewählt

Mit Yvette van der Merwe ist die erste Südafrikanerin an die Spitze der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) gewählt worden. Das berichtet die Organisation Wines of South Africa. Die Wahl fand am 18. Oktober 2024 während der 22. OIV-Generalversammlung im französischen Dijon im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der OIV statt. Sie markiere ferner einen historischen Moment in der Geschichte der Organisation und einen bedeutenden Meilenstein für die südafrikanische Weinwirtschaft, wie es in der Pressemitteilung heißt. Van der Merwe, die das dreijährige Amt von ihrem Vorgänger Luigi Moio übernimmt, ist Geschäftsführerin von South Africa Wine Industry Information and Systems (SAWIS) und bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der südafrikanischen Weinwirtschaft und umfassende Branchenkenntnisse in ihre neue Rolle ein. Ihre bisherige Tätigkeit als Präsidentin der Kommission für Wirtschaft und Recht der OIV sowie ihre leitende Funktion bei SAWIS hätten die Entwicklung der Branche entscheidend geprägt, unterstreicht Wines of South Africa. Bei der OIV habe sie wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit innerhalb der globalen Weinwirtschaft maßgeblich gefördert.Yvette van der Merwe versprach, weiterhin die Mission der OIV zu unterstützen: die Förderung von wissenschaftlicher Forschung, technischer Kooperation und nachhaltiger Entwicklung in der globalen Weinwirtschaft. „Es ist mir eine große Ehre und Verantwortung, dieses Amt zu übernehmen“, betonte sie. -red-