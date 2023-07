Neue Organisation für No & Low

Seit Kurzem gibt es in Frankreich das Collectif du Vin No-Low. Gegründet wurde das Kollektiv auf Initiative der Unternehmen B&S Tech, Parempuyre (Département Gironde), und Moderato, Douville-en-Auge (Département Calvados). Hintergrund ist der wachsende Trend zu Weinen mit weniger Alkohol und der Rückgang des Weinkonsums in Frankreich. Laut einer Pressemitteilung setze man auf drei Säulen: Die Branche verbinden, das Know-how in der Kategorie und die Kategorie No-and- low selbst stärken sowie Produzenten und Führungsgremien beraten. Mit an Bord sind auch einige französische Produzenten und Händler. Ebenfalls dabei ist Frédéric Chouquet-Stringer, Gründer und Geschäftsführer der Karlsruher Zenotheque GmbH. Chouquet-Stringer vertreibt entalkoholisierte Weine aus Frankreich und Deutschland und ist beratend in beiden Ländern aktiv. -red-