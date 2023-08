Neuer Bioland-Geschäftsführer

Der Anbauverband Bioland e.V., Mainz, hat zum 1. August mit Peter Bockhardt einen neuen Geschäftsführer ernannt. Der 57-jährige Augsburger löst damit Gregor Pöpsel ab. Bockhardt ist Diplom-Kaufmann und leitete seit 2020 die Finanzen und Infrastruktur beim Bayerischen Landes- Sportverband e.V. in München. „Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben bei Bioland. Es ist mir eine Ehre, meine langjährige berufliche Erfahrung nun als Geschäftsführer in einem Verband einbringen zu können, der sich zum Ziel gesetzt hat, die dringend notwendige Transformation der Land- und Ernährungswirtschaft voranzutreiben“, so Bockhardt in einer Pressemitteilung. Pöpsel bleibe dem Verband als Leiter des Geschäftsbereichs Entwicklung Erzeugung Gesamtverband erhalten. -red-