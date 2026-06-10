Neuer Branchenverband etabliert

Der Bundesverband Wein und Spirituosen International e.V. (BWSI), der Bundesverband der Deutschen Weinkellereien e.V. (BVW) sowie der Verband Deutscher Sektkellereien e.V. (VDS) haben die Verschmelzung zu einem gemeinsamen Branchenverband namens Bundesverband Wein, Sekt und Spirituosen e.V. (BWS) formal beschlossen. Im neu gegründeten BWS bündeln die drei Organisationen künftig ihre Interessenvertretung und wollen so eine gemeinsame Stimme gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit etablieren. „Die Anforderungen an unsere Branche wachsen stetig. Mit der Bündelung unserer Kräfte schaffen wir eine starke und zukunftsgerichtete Vertretung für Wein, Sekt und Spirituosen“, erklärt BWS-Präsident Christoph Mack. Der BWS wird seinen Sitz in Wiesbaden haben und im politischen Berlin durch ein Hauptstadtbüro repräsentiert werden. -red-