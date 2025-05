Neuer Ecovin-Vorstand

Der Bundesverband Ökologischer Weinbau e.V. (Ecovin), Oppenheim, hat auf seiner Mitgliederversammlung im Weingut Forster einen neuen Vorsitzenden gewählt: Georg Forster aus Rümmelsheim löst Andreas Hattemer (Weingut Kronenhof) in dieser Funktion ab. Forster war zuvor Finanzvorstand des Verbands, Hattemer bekleidete das Amt seit 2015. Neuer Finanzvorstand ist Martin Philipps (Weingut Philipps-Mühle). Außerdem gibt es mit Ralph Dejas einen neuen Geschäftsführer, der damit auf Petra Neuber folgt, die sich in eine zweijährige Elternzeit verabschiedet hat. Dejas war bereits von 2009 bis 2021 Ecovin-Geschäftsführer und in den letzten drei Jahren als Projektmanager im Themenfeld Biodiversität und Entwicklungszusammenarbeit beim Global Nature Fund tätig. Hanneke Schönhals bleibt Vorstandssprecherin. Pauline Frischen, Paulin Köpfer, Jonathan Kolling, Katharine Lindenstruth und Philipp Rieger komplettieren als Beisitzerinnen beziehungsweise Beisitzer den neuen Ecovin-Bundesvorstand. -red-