Neuer Geschäftsführer am Karthäuserhof

Ab dem 1. Dezember ist Benedikt Belger zum Geschäftsführer des Weinguts Karthäuserhof KG, Trier, bestellt. „Am Karthäuserhof ist es uns besonders wichtig, Tradition mit Innovation und Wein-Expertise auf höchstem Niveau mit modernem Business-Management zu verflechten. Benedikt Belgers Stärken für Digitalisierung und Online-Marketing haben uns deshalb besonders überzeugt,“ sagt Albert Behler, Eigentümer des seit Generationen im Familienbesitz befindlichen Guts. Benedikt Belger, Master-Absolvent in International Business an der Cologne Business School, war zuvor (zusammen mit Dominik Hübinger) Geschäftsführer bei III Freunde Weine. In Trier-Eitelsbach zählen der Ausbau von Marketing und Vertrieb, die Digitalisierung und die Customer-Journey zu den zentralen Aufgaben des 34-jährigen. Damit ergänzt er das Team um Mathieu Kauffmann (Weinbau, Keller, Cuvéetierung), Betriebsleiter Dominik Völk, der die Außenanlagen, die Produktion und den operativen Betrieb verantwortet, und Christoph Horbach, der das Bindeglied zur Eigentümerfamilie darstellt. -red-