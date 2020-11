Neuer CEO bei Zonin1821

Mit Pietro Mattioni besetzt das inhabergeführte italienische Weinunternehmen Zonin1821 (Gambellara, Veneto) die vakante Stelle des Geschäftsführers. Der international erfahrene Top-Manager blickt auf eine 20-jährige Laufbahn bei Campari zurück (zuletzt als Managing Director Großbritannien & Skandinavien). In den vergangenen drei Jahren zeichnete er zudem als Vertriebsdirektor bei Illy Caffè verantwortlich. Mit dem neuen Mann will Zonin1821 „internationale Herausforderungen mit neuer Energie“ meistern. An seinem neuen Arbeitsplatz steht Mattioni an der Spitze von 600 Mitarbeitern. Die Zonin-Gruppe, die neun Weingüter in Italien, Chile und den USA umfasst, generierte 2019 einen Umsatz von 204 Mio. Euro. 86% des Umsatzes werden laut eigener Angaben auf den Exportmärkten realisiert, die über die vergangenen zehn Jahre immer mehr an Gewicht gewonnen haben. Zonin1821 zählt laut der jährlichen Übersicht der Investment-Bank Mediobanca zu den Top 5 der umsatzstärksten Weinunternehmen Italiens. -ac-