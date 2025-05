Neuer Geschäftsführer in Pfaffenweiler

Marvin Peters wird mit Wirkung zum 1. Juli 2024 neuer Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Pfaffenweiler bzw. der Pfaffenweiler Weinhaus GmbH (der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Genossenschaft). Das hat Peters gegenüber WEIN+MARKT bestätigt. Der 34-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann und IHK-geprüfte Handelsfachwirt tritt damit die Nachfolge von Stefan Männle an, der am 1. September in die Ruhephase der Altersteilzeit eintritt. Bei der Neubesetzung der Geschäftsführungsposition hat das Unternehmen damit eine interne Lösung gefunden. Marvin Peters ist seit 2006 für die badische Kooperative tätig. Zunächst absolvierte er dort eine Ausbildung zum Weinküfer. Im Juni 2009 wechselte er in den Vertrieb. Im Januar 2018 übernahm er schließlich den Posten des Vertriebsleiters und hat seitdem das Netz an Handelsagenturen gesteuert, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Laut Peters übernimmt diesen Job Jennifer Kuhn, die Anfang Mai in Pfaffenweiler startet. Sie kommt von der Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen, wo sie im Verkauf gearbeitet hat. -wer