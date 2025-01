+++ Neuer Inhaber im Weinkontor Sinzing: Stefan Wagner hat Anfang September das Weinkontor Sinzing von Rudolf Zitzelsberger übernommen. Der inzwischen 74-jährige Zitzelsberger hat das Weinkontor Sinzing in der Nähe von Regensburg über 30 Jahre mit viel Herzblut und Leidenschaft betrieben, war aber aufgrund seines fortgeschrittenen Alters schon seit längerem auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für sein Geschäft. Voraussetzung war auch, dass die Chemie stimmt. Seine Wahl fiel schließlich auf Stefan Wagner, der auch schon über 30 Jahre im Business ist. Der 55-Jährige, der über ein WSET Level 3 Diplom verfügt, war 20 Jahre lang für Bacardi Deutschland als Gebietsverkaufsleiter in Bayern unterwegs und fokussierte sich dabei auf die Betreuung des Fachhandels. Anschließend war er in der Region 12 Jahre für Henkell Freixenet im Einsatz. Er freut sich nun darauf, mit seinem eigenen Projekt durchzustarten, wie er gegenüber WEIN+MARKT erklärt. Unterstützt wird er dabei vom bisherigen Team des Weinkontors, das er komplett übernommen hat. Auch Rudolf Zitzelsberger steht ihm noch „mit Rat und Tat zur Verfügung“. -wer-