Neuer Kellermeister für Bischöfliche Weingüter

Stefan Kraml übernimmt als neuer Kellermeister die Verantwortung für den Ausbau der Weine bei den Bischöflichen Weingütern Trier. Er tritt damit die Nachfolge von Johannes Becker an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Stefan Kraml kam 1999 nach seinem Önologiestudium an die Mosel und verbrachte die ersten fünf Jahre als Betriebsleiter beim Weingut von Othegraven. Von 2004 bis 2023 wirkte er dann als Betriebsleiter im Weingut Maximin Grünhaus/von Schubert in Mertesdorf. „Ich bin unendlich froh, mit Stefan Kraml einen versierten und feinsinnigen Kellermeister für die Bischöflichen Weingüter gefunden zu haben“, so Güterdirektorin Julia Lübcke. „Er ist ein Meister seines Fachs und genau der richtige Mann zur richtigen Zeit. Mit ihm können wir den eingeschlagenen Weg der verstärkten Qualitätsorientierung und damit unseren Platz in der Gebietsspitze nachhaltig ausbauen.“ Kraml war bereits im Herbst 2024 bei den Bischöflichen Weingütern im Einsatz und wird künftig gemeinsam mit dem Weinbaumanager Stefan Meuren, dem Leiter Finanzen & Personal Stefan Rixecker, der Vertriebs- und Marketingchefin Aurélie Botton-Schmaus sowie der Güterdirektorin Julia Lübcke das Leitungsteam der Weingüter bilden. Kaum eine Person werde so sehr mit den Bischöflichen Weingütern in Verbindung gebracht wie der scheidende Kellermeister Johannes Becker, heißt es in der Pressemitteilung des Hauses. „Er trat im Jahr 1977 seine Ausbildung zum Weinhandelsküfer in unserem Weingut an und hat seine Tätigkeit hier lediglich für den Wehrdienst sowie für den Besuch der Meisterschule unterbrochen.“ -red-