Neuer Moselland-Kellerchef

Die Moselland eG, Bernkastel-Kues, hat seit dem 1. August mit Dominik Meyer einen neuen önologischen Leiter. Der 33-jährige Winzermeister aus Wintrich ist für eine Produktion von 22 Millionen Litern verantwortlich, verteilt auf die Standorte an der Mosel (Moselland), in der Pfalz (Rietburg Weingenossenschaft) und in Rheinhessen (Niersteiner Weingenossenschaft). Die Aufgaben der Betriebsleitung Önologie hat er bereits im April 2023 kommissarisch von Peter Meurer übernommen, der das Unternehmen verlassen hat. Dominik Meyer ist bereits seit seiner Ausbildung im Jahr 2005 bei der Moselland tätig. -red-