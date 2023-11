Neuer Santa-Margherita-CEO

Die Mailänder Santa Margherita SpA ernennt mit Andrea Conzonato einen neuen CEO. Der 55-jährige Conzonato ist studierter Elektrotechniker und begann seine berufliche Laufbahn in der Kosmetiksparte von Procter & Gamble, bevor er in den Getränkesektor wechselte und zunächst COO von Campari North America in San Francisco und dann CMO der Campari-Gruppe wurde. In den letzten zehn Jahren war er in der Tabakindustrie tätig. „Wir haben uns für eine Führungskraft entschieden, die ein Teamplayer ist und eine innovative Vision in unseren Sektor einbringen kann,“ sagt Interims-CEO Stefano Marzotto. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Santa Margherita laut Pressemeldung einen Umsatz von mehr als 260 Millionen Euro, wovon 73 Prozent auf den Exportmärkten erzielt wurden. -red-