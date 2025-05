Neues bei Freund

Das Borgholzhausener Weinkontor Freund erweitert sein Bordeaux-Portfolio um den Partner Château Vieux Manoir. Mit der Einführung des Bordeaux-Blends aus Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon biete das Château eine Alternative zum ehemaligen Freund-Bestseller Château Vircoulon AOC Bordeaux, der nicht mehr produziert wird, melden die Ostwestfalen. Der Wein des 45 ha großen Weinguts ist ab sofort zu einem Preis von 9,60 Euro (UVP) erhältlich. Premiere feiert bei Freund auch der Neue Welt Katalog 24/25, der erstmals ausschließlich in digitaler Form erhältlich ist. Dies markiere einen strategischen Wandel, sei nachhaltig und zukunftsorientiert, „im Jahr 2024 wird nicht mehr geblättert, sondern geklickt“, so Marketing-Manager Alexander von Fischer in einer Pressemitteilung des Hauses. Mit Klick auf die abgebildeten Flaschen erhält der Kunde in der digitalen Version detaillierte Informationen und Analysewerte zu den Weinen, die zudem ständig aktualisiert würden. Für Freunde des haptischen Blätterns wird im kommenden Jahr der gedruckte Freund-Gesamtkatalog 25/26 veröffentlicht, der auch die Produkte der Neuen Welt einschließt. Neben strukturellen Änderungen gibt es auch inhaltliche Neuheiten. Besonders hervorzuheben sei die Marke Abstinence mit ihren alkoholfreien Spirituosen-Alternativen. Alkoholfreie Neuheiten gibt es auch in Form des Ara Zero Sauvignon Blanc der Giesen Group aus Marlborough, Neuseeland. Mit dem Weingut Eagle's Nest aus Südafrika hat Freund jetzt einen Betrieb im Sortiment, dessen Weinberge sich an den Hängen des Constantiabergs bei Kapstadt befinden. Von Winzer Mike Graham (Footprint) sind die Forager White & Red Cuvées neu dabei, das Weingut Waterkloof erweitert seine Circumstance-Terroir-Linie um einen Chenin Blanc. Aus Australien ist mit The Forebear 2019 von Torbreck Vintners die „neue Speerspitze“ des Betriebs im Katalog vertreten, aus Neuseeland präsentiert sich Craggy Range mit seinem neuen Chardonnay. Auch das im September 2024 ins Portfolio aufgenommene Weingut Ironstone Vineyards ist nun mit seinen Weinen im Katalog präsent. Der digitale Neue Welt Katalog ist unter https://www.weinkontor-freund.de/download/WKF_Neue_Welt_neutral abrufbar. -red-