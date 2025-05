Neues Joint Venture im Norden

Bartels-Langness (Bela) und die Behn Getränke GmbH wollen die GLN Getränkelogistik Nord GmbH & Co. KG gründen. Damit möchten die beiden Unternehmen ihr Know-how und das Netzwerk bündeln, um die Warenverfügbarkeit in Zukunft zuverlässig sichern zu können, heißt es dazu in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Vorbereitungen für den operativen Start der GLN sollen beginnen, sobald das Kartellamt der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens zugestimmt hat.

In den kommenden Monaten werde intensiv daran gearbeitet, die notwendigen Strukturen und Systeme aufzubauen, um einen reibungslosen Start im ersten Quartal 2026 sicherzustellen. Zudem befinde sich das Unternehmen in der Vorbereitung der Ausschreibungsphase für potenzielle Lieferpartner in den Regionen außerhalb des eigenen Liefergebiets. „Mit der Gründung der GLN machen wir einen bedeutenden Schritt zur Sicherung der zuverlässigen Warenverfügbarkeit für unsere Märkte und Kunden. Das Unternehmen wird die Belieferung über das eigene Logistikzentrum in Gleschendorf in Schleswig-Holstein sowie über Lieferpartner vornehmen“, erläutert Bartels-Langness-Geschäftsführer Lars Malachewitz. „Es lag im doppelten Sinne des Wortes nahe, dieses Joint-Venture zu gründen. Denn mit unserem Know-how und unserer Erfahrung in der Mehrweg-Getränkelogistik und der Bela mit ihrem dichten Netz an hoch frequentierten Lebensmitteleinzelhandels-Märkten im Norden passen beide Unternehmen ideal zusammen, um die Herausforderungen der Mehrweg-Logistik zu meistern“, erklärt Jens Kundrun, Geschäftsführer der Behn Getränke GmbH.

Das Großhandelsunternehmen Bartels-Langness, Kiel, beliefert mehr als 1.500 Einzelhändler und Tankstellen. Zur Unternehmensgruppe gehören zudem die Famila- und Markant-Supermärkte in Norddeutschland, die regiebetrieben werden. Die Behn Getränke GmbH gehört zur Behn Unternehmensgruppe, Eckernförde. Der Getränkefachgroßhändler gilt nach eigenen Angaben im Nordosten Schleswig-Holsteins als Marktführer. -red-