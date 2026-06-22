Neues Management bei Vallepicciola

Das Chianti-Classico-Weingut Vallepicciola hat sein neues Führungsteam vorgestellt. Hee Soo Bolfo wird als neue Vorsitzende die Eigentümerfamilie Bolfo vertreten. Nicola Vercellotti wird zum Chief Executive Officer ernannt. Gaia Cinnirella kommt als General Manager dazu. Die 34-Jährige mit Doppelabschluss in Weinbau und Önologie an der Universität Mailand war zuvor bei Ornellaia e Masseto als Kellermeisterin und Winzerin und bei Biondi-Santi/Tenuta Il Greppo als stellvertretende technische Direktorin tätig. Das neue Management werde weiterhin von der Erfahrung von Alessandro Cellai als strategischem Berater für Weinherstellung unterstützt. Außerdem habe Vallepicciola die Vertriebspartnerschaft mit dem Familienunternehmen Balan srl erweitert. Die beiden Familien haben demnach gemeinsam mehr als 3 Mio. Euro in die gemeinsamen Aktivitäten investiert. Auch wenn die Familie Bolfo und das Management von Vallepicciola direkt bei Distribuzione Balan involviert seien, liege die operative Leitung weiter bei Daniele und Fabio Balan. „Ich freue mich, auf die Familie Balan zählen zu können: Während wir ihre volle Unabhängigkeit als Multibrand-Distributor bewahren, wird diese gestärkte Partnerschaft unsere Durchdringung im Horeca-Kanal erheblich verbessern“, erklärt Hee Soo Bolfo. -red-