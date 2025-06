Neugliederung bei Schlumberger

Die österreichische Wein- und Sektkellerei Schlumberger, Wien, gliedert das Marketing künftig in zwei Einheiten und organisiert auch den Gastronomie-Vertrieb neu. Dies meldet das Unternehmen. Unter der Gesamtleitung des langjährigen Marketingdirektors Florian Czink wurde das Marketingteam in zwei zentrale Einheiten gegliedert. An deren Spitze stehen mit Bettina Ullmann (Brand) und Nicole Cappato (Market) zwei erfahrene Führungskräfte aus den eigenen Reihen. Ullmann kümmert sich mit ihrem Team um die globale Markenstrategie, die Produktentwicklung und internationale Positionierung sowie die Portfoliostrategie der Schaumweinmarken Schlumberger, Hochriegl und Goldeck sowie der Spirituosenmarken Mozart, Leibwächter und Speakeasy. Das Team der Market Company von Nicole Cappato konzentriert sich auf die Umsetzung der globalen Strategie im österreichischen Markt und verfolgt das Ziel, das Geschäft mit den Eigen- und Distributionsmarken in Österreich strategisch auszubauen. Dabei liegt ihr Fokus besonders auf dem Luxusportfolio. Auch der Gastronomie-Vertrieb, der nun von Samuel Schwalb geführt wird, wurde neu aufgesetzt. Schwalb trug bereits seit Jahresbeginn die Verantwortung für das nationale Gastro-Vertriebsteam der Schlumberger Vertriebstöchter Top Spirit und P.M. Mounier. Schlumberger versteht sich in Österreich als Marktführer im Bereich Premium-Sekt und Premium-Spirituosen. 2014 wurden die Mehrheitsanteile von der Schweizer Holdinggesellschaft Sastre SA rund um den Unternehmer Frederik Paulsen erworben. Schlumberger beschäftigt durchschnittlich rund 245 Mitarbeiter einschließlich seiner Töchter in Österreich, Deutschland und den Niederlanden. -red-