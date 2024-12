Nicol jetzt Accolade Europa-Chef:

Der australische Weinriese Accolade Wines hat die Ernennung von Derek Nicol zum Geschäftsführer für Europa bekannt gegeben. Diese interne Nachbesetzung des bisherigen Chief Supply Chain Officer auf den Geschäftsführerposten wurde durch den Abgang von Caroline Thompson-Hill nötig, die eine neue Herausforderung im britischen Einzelhandel wahrnehmen möchte. Bevor Nicol 2020 zu Accolade kam, war er Regional Operating Officer für EMEA und Supply Chain Director bei Treasury Wine Estates. Bei Accolade wird Joe Russo die Nachfolge von Nicol antreten. Russo ist derzeit General Manager of Supply Chain and Operations für Australien und Neuseeland. Robert Foye, CEO von Accolade Wines, sagt: „Diese Ernennungen zeigen, wie viele Talente wir bei Accolade haben. Sowohl Derek als auch Joe bringen wertvolle funktionsübergreifende Fähigkeiten in der Branche in ihre neuen Positionen ein. -red-