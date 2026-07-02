Nizza-Konsortium gegründet

Das italienische Ministerium für Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und Forstwirtschaft hat das Konsortium Nizza DOCG Ende Juni 2026 offiziell anerkannt. „Diese Errungenschaft krönt den Traum eines Verbands, der vor fast fünfundzwanzig Jahren gegründet wurde, dessen Wurzeln jedoch in einer viel längeren Geschichte und einer außergewöhnlich eng verbundenen Gemeinschaft von Erzeugern liegen“, erklärt Präsident Stefano Chiarlo in einer Pressemitteilung. Aufgabe des nun vollwertigen Schutzkonsortiums sei die die Förderung, Entwicklung und Sicherung von Nizza DOCG. Der Weg zum Konsortium begann im Jahr 2000 als das Teilgebiet Nizza innerhalb der Barbera d’Asti Superiore anerkannt und zwei später die Associazione Produttori del Nizza gegründet wurde. 2014 schuf man schließlich die eigenständige Nizza DOCG. Das Konsortium vertritt 97 Betriebe, die im Jahr 2025 rund 1 Mio. Flaschen verkauft haben. Der Exportanteil der 720 ha großen Appellation liegt 55%. Das langfristige Ziel seien 4 bis 5 Mio. Flaschen. -red-