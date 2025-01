Nunziato zur Piccini GmbH

Massimiliano Nunziato hat zum 1. Januar die neu geschaffene Position des Gebietsverkaufsleiters Süd bei der Piccini GmbH mit Sitz in Essen übernommen. Er übernimmt die Betreuung und Entwicklung der Kunden in den Regionen Bayern und Baden-Württemberg im Bereich SEH (Selbstständiger Lebensmitteleinzelhandel), Fachhandel und Gastronomie. Nunziato war vorher unter anderem für die Unternehmen Segafredo, Weinkontor Freund und Stopper Vini tätig. „Mit Massimiliano Nunziato gewinnen wir einen sehr fachkundigen und engagierten Kollegen, wodurch wir unsere Nähe zu unseren Kunden und Verbrauchern weiter intensiveren werden“, sagt Hauke Eimann, Director of Sales & Brand Management bei der Piccini GmbH. -red-